Murat Muratoğlu: 'Merhabalar, nasıl gidiyor arabalar'; satılmıyor ki

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, geçen aylarda AKP Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamanın bir köşe yazısında "Merhabalar nasıl gidiyor arabalar' diye takıldı. Güzel bir hava oluştu" şeklinde yer bulduğunu hatırlattı. Muratoğlu, "Sahi 'nasıl gidiyor arabalar?' Satılmıyor ki, nasıl gitsin arabalar?" diyerek yazısında Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıklamasına yer verdi.

"Önümüzdeki aylarda bu sayı daha da artar"

Otomotiv Distribütörleri Derneği'ne göre eylül ayında yüzde 68 düşen satışların, firmaların indirim ve faiz kampanyalarına rağmen ekim ayında daha da daraldığını aktaran yazar, "Esas şaşırtıcı olan yüzde 72 daralma yaşayacak kadar genişleyebilmiş olması. İnternet sitesi sahibinden.com'da 496 bin satılık vasıta ilanı var. Millet, ihtiyaçtan elindekini satmaya çalışıyor. Önümüzdeki aylarda bu sayı daha da artar" değerlendirmesinde bulundu.

Murat Muratoğlu, Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri yorumlayarak şu noktalara dikkati çekti: "Otomobil değil dipsiz kuyu sanki! Gözünü kararttın, parayı gözden çıkardın. Önce ÖTV, KDV, MTV, ÖTV'nin KDV si, tescil, harç, TRT payı ödeyip araba mı alacaksın? Hadi aldın… Bitti mi?Trafik sigortası yaptıracaksın, kasko yaptıracaksın, her yıl iki kere motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksin, muayene ücreti vereceksin. Paralı yollar, yap-işlet tüneli, köprü ücreti, oto-park bedeli… Kış geldi kış lastiği, bakımı, aküsü, yağı… Bir de radara yakalandın, trafik polisi tuzağına takıldın, yanlış park ettin aracı çektirdin… Nasıl, ben de güzel bir hava oluşturdum değil mi?"

Murat Muratoğlu'nun "Merhabalar, nasıl gidiyor arabalar?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz