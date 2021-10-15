Murat Muratoğlu: İsterlerse sabaha kadar faizle oynasınlar, sistemi düzeltmedikçe, yolsuzluk önlenmedikçe ekonomiyi düzeltemezler

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Ekonomiyi düzeltecek hiçbir plan program olmadan piyasaya para sokarsan ekonomiye can versin diye bilinçsizce faiz indirirsen… Bütün sorunlar önce halının altına süpürülür… Sonrasında halıyı bile satacak hale gelirsin" dedi. Muratoğlu, Türkiye'de para politikasında yapılan yanlışa ilişkin "Faizi enflasyona göre ayarlayacaklarına, enflasyonu faize göre çıkartıyorlar" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Tabii bunların hepsi finansal nedenler… Yüksek faizin temeli bambaşka sebepler… İsterlerse sabaha kadar faiz ile oynasınlar sistemi düzeltmedikçe, yolsuzluk önlenmedikçe ekonomiyi düzeltemezler…

Zoraki düşürülen faiz oranlarıyla üretim mi çoğalacak? Hayır! İhracat mı katlayacak? Hayır! İnsanların gelirleri mi artacak? Devlet harcamalarını mı kısacak? Hayır? Bütçe açığı mı kapanacak? Hayır!"