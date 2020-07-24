Murat Muratoğlu: İşler daha da kötüleşmezse kişi başı 1000 dolara yakın fakirleşeceğiz bu gidişle…

Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye ekonomisinin 2013'den sonra gün yüzü görmediğini söyledi.

2019 yılında kişi başına düşen gelirin 9 bin 117 dolara gerilediğini, altı yıl öncesine göre kişi başı 3363 dolar fakirleşildiğini hatırlatan Muratoğlu, 2019'da kişi başı gelir hesaplandığında dolar ortalamasının 5.68'de, şimdi ise 6.85'te olduğuna dikkati çekerek, "İşler daha da kötüleşmezse kişi başı 1000 dolara yakın fakirleşeceğiz bu gidişle" dedi.

Muratoğlu yazısının devamında ise şunları kaydetti:

İşler tam olarak da böyle değil aslında… Ülkede 5 milyondan fazla mülteci var… Üretirken 88 milyon kişiyiz… Kişi başı milli geliri bulalım derken 83 milyon kişiye bölüyoruz. Onlar para kazanmıyor mu? Düşünün artık gelirimizin düştüğü çukurun boyutunu…

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile geçen iki yılını anlatırken aklıma geldi. Kendisi krizden pek bahsetmedi ama her geçen gün ısınıyor kurbağanın tenceresi… Zıplamazsa; süt, un, tereyağı, sirke, tuz ve karabiber… Pişmiş kurbağa bacaklarını önceden ısıtılmış servis tabağına yerleştirin. Sıcak sosu üzerinde gezdirin ve kıyılmış maydanoz ile süsleyin. Afiyet ve şeker ile…

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