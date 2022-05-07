Murat Muratoğlu: Gözlerim doldu, o an Nebati'ye sen kocaman bir çılgınsın diye sarılmak istedim!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, ekonomi yönetimini eleştirdiği bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin turizme yönelik 35 milyar dolar gelir tahmini hatırlatarak, "Matematik verilen hedefin gerçekçi olmadığını söylüyor" dedi.

“Ülke ekonomisi önemlidir… Şans faktörü mümkün olduğunca dikkate alınmaz. Şans ve şansızlıklar için belirli aralıklarda hata payı ayrılır. Gerçekçi hesaplamalar, matematik, olasılıklar göz önüne alınır. İş mevcut yönetimin yaptığı gibi inşallah, maşallah ile yürütülmez” diye yazan Muratoğlu, Bakan Nebati’nin turizme yönelik 35 milyar dolar gelir tahminiyle ilgili, “Ne yalan söyleyeyim gözlerim doldu. İşte o an Nebati'ye sen kocaman bir çılgınsın diye sarılmak istedim… Biz bize yeteriz dedim… Orası ayrı” diye yazdı.

Devamında, “Matematik verilen hedefin gerçekçi olmadığını söylüyor" diyen Muratoğlu, eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleşme olasılığı düşük… Olasılık düşükse hesaplamalar buna göre yapılamaz. Piyango bize çıkar diye devlet bütçesi planlanmaz… Halbuki bundan 8 yıl önce Türkiye 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefini yakalamıştı. Bu yıl neden olmasın? O kadar çok sebebi var ki…”

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