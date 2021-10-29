Murat Muratoğlu: Faiz indirip reel sektöre destek olacaklarmış; tamamen ideolojik, din eksenli karar alıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporu konuşmasını değerlendirdi. Muratoğlu "Merkez Bankası'nın kanunla belirlenmiş görevi enflasyondur. Zira Başkan açıklamasında, 'Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz' söylemiyle faizlerin daha da indirileceği sinyali verildi" Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Faiz indirip reel sektöre destek olacaklarmış… Tamamen ideolojik, din eksenli karar alıyorlar…

Kamu bankaları 200 baz puan faiz indirdi ya, sadece konut kredi faizlerinde geçerli… Adamların inşaat, beton aşkı bir türlü bitmedi!

Kamu bankalarına konut kredi faizlerini düşürme emrini yolla… Zarar etmelerini sağla… Faturayı vatandaş ödüyor nasıl olsa… Konutu satan ne yapacak? Koşup dolar alacak!"