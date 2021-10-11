Murat Muratoğlu: Devlet yansıtmadığı doğalgazın bedelini hazineden ödüyor; o da vatandaşın parası değil mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz fiyatlarına ilişkin "fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz” sözlerini değerlendirdi. Muratoğlu, "Nasıl bir güç zehirlenmesi içindeyseler ciddi ciddi devleti, Hazine'yi kendi mülkleri falan sanmaya başladılar. Resmen halka acıyıp zam yapmadıkları algısını yaymaya çalışıyorlar" dedi.

Muratoğlu, "cebinden mi ödüyor? Nasıl fedakârlık yapıyor anlatsa da bilsek" diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Daha az mı maaş alıyor? İşe otobüs ile mi gidip geliyor? Hayatında ne değişiyor? Hazine'den ödüyorsa ki; oradan ödüyor, o da vatandaşın parası değil mi? Vatandaşa pahalıya geliyorsa doğalgaz, geliri karşılayamıyorsa artışı bu durumun sebebi ne? Onu hiç söylemeyip ulufe dağıtır gibi konuşunca can sıkıyor bakan bile olsa…"