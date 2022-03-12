Murat Muratoğlu’dan Türk Telekom tepkisi: Tarih bu kazığı unutmayacak!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin 6.5 milyar dolar karşılığında işletme hakkının verildiği Saudi Oger şirketine, Türk bankalardan kredi verildiğini; ödenmeyen faturaları tahsil ettiğini, şirket demirbaşları, arsaları, binaları, taşınmazları satarak kâr payı olarak dağıttığını; ihale şartnamesinin gerektirdiği altyapı yatırımları da yapılmadığını hatırlattığı bugünkü yazısında, “Bütün bunlar olurken hepsine seyirci kalındı. Bilindiği halde haberi bile yapılmadı” diyerek sitem etti.

“Bilindiği halde haberi bile yapılmadı. Bakın bakalım kimlere sus payı niyetine reklamlar dağıtıldı. Bu kadar şerefsiz bir basına sahip olmamız nedeniyle gelindi bugünlere…” diyen Muratoğlu, Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi için anlaşmasına değinerek, “Türk Telekom için 2026'da bedelsiz bir şekilde kamuya geçeceği halde 1 milyar 650 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Neden?” diye sordu.

Muratoğlu, “Defteri kapatıp araştırılmaması için mi? Bankaları kurtarmak için mi? Şirket bankaların yönetimde olunca yandaşa ballı maaşlar, yandaş basına kaymaklı reklamlardan para aktaramadığı için mi? Seçimlere bir yıl kaldığından hızla paketleyip tekrar Araplara satmak için mi? Yakında çıkar kokusu…” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'lik hissesi için anlaştı