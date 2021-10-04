Murat Muratoğlu: Bu zamlardan iktidar hariç herkes sorumlu!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, fahiş fiyatlara yönelik olarak zincir marketlere başlatılan denetimlere ilişkin olarak "Enflasyonun suçlusu marketler ilan edildi. Denetimler başladı. Ne oldu? Hâlâ bir şey çıkmadı mı?" dedi. Muratoğlu, "bu zamlardan iktidar hariç herkes sorumlu! Sahi, bilmiyorlar mı arz-talep kanununu?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Üretim az ise fiyat artar. Üretim fazlaysa fiyat düşer. Anlaması çok da zor değil!

Serbest piyasa ekonomisine işler rica, minnet, sitem, emir, baskı ile yürür mü? Marketlerle konuşarak, muhtarlarla toplaşarak sorunlar çözülür mü? Acaba soğandan domatese, tahıldan arpaya neden her şeyi ithal ettiğimiz düşünüldü mü?

Benden duymuş olmasınlar ama sorun marketlerde değil! Sistemde… Yönetenlerde… Temel gıda maddelerini neden dışarıdan almak zorunda kalıyor Türkiye?"