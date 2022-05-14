Murat Muratoğlu: Bu saatten sonra bizim ilk 10 ekonomiye girmemiz yerine ilk 10'un bize girmesi daha olası sanki

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomide ilk 10'a girmemiz 2023 seçimlerine bağlı” ifadesini eleştirdi.

“Türkiye tarihte dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine hiç bu kadar uzak olmamıştı. Acaba tersten mi haklı çıkmaya çalıştı? 1976 yılında Süleyman Demirel zamanında Türkiye zaten 17'nci büyük ekonomiydi… Bülent Ecevit ile 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseldi… Sonra hep o iki sıralama arasında gitti geldi. Taa ki kendisi Türkiye'yi 21'inci sıraya düşürene kadar!” diyen Muratoğlu, “Bu saatten sonra bizim ilk ona girmemiz yerine ilk 10'un bize girmesi daha olası sanki” dedi.

Muratoğlu devamında şunları kaydetti:

“Tekrar edeyim… Bu satırları okuyan hiç kimsenin ömrü yetmeyecek ilk 10'a girdiğimizi görmeye… Mucize olur da girersek diye, Türkiye'nin dört bir köşesinde bütün hesaplar benden o gece… Adam değilim, tek bir kuruş ödetirsem kimseye… Not düşülsün tarihe!”

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