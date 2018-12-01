Murat Muratoğlu: Bir aslan miyav dedi Memur-Sen kükredi!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Memur-Sen'in "Alım gücünün düşmesine yönelik tablo ortada. Asgari ücret konusunda 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli" diyerek kükrediğini kaydetti. Muratoğlu, "Neyse ki seçim var. Gerisi hikaye… Zira böylesi bir dönemde ellerinden gelenin en fazlasını yaparlar. Yapmazlarsa büyük şehirlerle vedalaşırlar" dedi.

"İşverenin önerdiğinden daha az zam isteyerek sendikacılık tarihine geçti"

Murat Muratoğlu, "Şu Memur-Sen'e bayılıyorum. AKP'nin sendikası… Hele masaya oturunca ciddi ciddi pazarlık yapıyormuş havası vermiyorlar mı? Pazarlık öncesi verilen demeçlerin de katkısı ile benzersiz bir deneyim, nefes kesici bir performans sunuyorlar!" diyerek, Memur-Sen'in 2013 yılında toplu sözleşme masasında işverenin önerdiğinden daha az zam istemek gibi sendikacılık tarihine geçen bir eyleme imza attığını savunan Muratoğlu, "Hükümetin verdiği 223 lira zamma karşı Memur-Sen net 123 lirada ısrar etti. Kabul de ettirdi!" vurgusu yaptı.

"Kazananların 124'ü Memur-Sen üyesi çıktı"

Memur-Sen'in küçük Türkiye profili olduğuna dikkati çeken Muratoğlu, "SGK müdürlük sınavı açtı. Sözlü sınavı 125 kişi kazandı. Kazananların 124'ü Memur-Sen üyesi çıktı.Bu yıl için “Alım gücünün düşmesine yönelik tablo ortada. Asgari ücret konusunda 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli” diyerek kükredi! Buna bile güvenmeyin. Geçen yıl Hükümet 2018 için altışar aylık yüzde 3.5 + yüzde 3.5zam teklif etmişti. Sonuç olarak AKP'nin yaptığı 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3.5 zam teklifi kabul edildi. Memur-Sen hakem heyetine gitmeyi reddetti. Hemen kabul etti. Onca esip gürleme 'yarım puan' içindi!"

Murat Muratoğlu'nun "Bir aslan miyav dedi Memur-Sen kükredi!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz