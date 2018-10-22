Murat Muratoğlu: Belli ki İş Bankası işi bitmiş, şimdi de gözü Şişecam'a dikmiş!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var" açıklamasını değerlendirdi. Muratoğlu, " Şirketin tüm çalışanları sendikalı… Sendika ufak ayrıntı… Üç-beş yıla kalmaz sendika da işe yaramaz. Şişecam'ı alana diğer İş Bankası iştirakleri de bedava… Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi…Sadece onlar mı? Anadolu Sigorta, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Milli Reasürans, İş Finansal Kiralama… Niceleri daha… Ne güzel giderler bu yoklukta!" dedi.

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Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şişe Cam'a yönelik açıklamasını yorumlayarak, "Belli ki İş Bankası işi bitmiş, şimdi de gözü Şişecam'a dikmiş! Söze; 'Bir başka şey daha var; Türkiye Şişecam' diye başlayıp, 'İş Bankası'nın iştiraki. Dolaylı olarak bu nereye gidiyor? Onlara da gidiyor. Yani, Şişecam'dan da Hazine'ye gelmesi gereken pay var' deyip niyetini açıklıyor. Şirketin tüm çalışanları sendikalı… Sendika ufak ayrıntı… Üç-beş yıla kalmaz sendika da işe yaramaz. Şişecam'ı alana diğer İş Bankası iştirakleri de bedava… Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi…Sadece onlar mı? Anadolu Sigorta, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Milli Reasürans, İş Finansal Kiralama… Niceleri daha… Ne güzel giderler bu yoklukta!" vurgusu yaptı.

"Türk Telekom da milletindi, Araplara peşkeş çekildi"

1934'te Atatürk tarafından kurulan Şişecam'ın 16'sı Türkiye'de olmak üzere 42 işletmesi olduğunu aktaran Muratoğlu, "Tam 154 ülkeye ihracat yapıyorlar. Şirket 21 bin çalışana sahip. Tabii 21 bin çalışan deyince, partinin işsiz kalan gençlik kollarının ağzı sulanıyor haliyle… Böyle bir kriz ortamında hele Bunu yüzlerce firmada yaptılar. Hala saf saf 'millete dönüyor' diyenler var? TRT de milletin. Açın, sabah akşam AKP propagandası izleyin. Kimin sınıf arkadaşı genel müdürü olmuş isterseniz bir inceleyin. Türk Telekom da milletindi, Araplara peşkeş çekildi. SEKA, Et Balık Kurumu, Tekel fabrikaları… Hepsi milletindi… Arsalarına kimler AVM'ler dikti?" sorularını yöneltti.

Murat Muratoğlu'nun "Köprü altı cam cam sırada Şişecam!" başlığıyla (22 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz