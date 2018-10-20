CHP'den Erdoğan'a Şişe Cam ve İş Bankası tepkisi: Hazine tamtakır olunca…

T24

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası ve Şişe Cam konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair bir açıklama yapan Öztrak, “Hazine tam takır olunca Erdoğan önce İş Bankasına göz dikti şimdi de Şişe Cam’a” dedi.

CHP’nin ne İş Bankası’ndan ne de Şişe Cam’dan herhangi bir geliri olmadığını hatırlatan Öztrak, “CHP, Atatürk’ün vasiyetini yerine getirir. Devletin görevi de bu vasiyeti korumaktır. Ah bu gökyüzünde yudumlanan efuliler. Adamı böyle çarpıyor” ifadesini kullandı.

Erdoğan: Şişe Cam’dan da Hazine’ye gelmesi gereken pay var

Hürriyet Genel Yayn Yönetmeni Vahap Munyar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’ndan miras hisselerini daha önce de gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moldova ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorusu üzerine konuya dair şunları söylediğini aktarmıştı:

“Şişe Cam’daki İş Bankası iştiraklerinden de aynı şekilde Hazine’ye gelmesi gereken pay var. Bunların üzerinde çalışacağız. Partimize yönelik bir hak arayışı içinde değiliz. Millete ait olan bir hakkı arıyoruz. Milletin şu andaki yeri de Hazine’dir. Her şeyi de yine hukuk içinde yapacağız.”