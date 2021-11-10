Murat Muratoğlu: Asgari ücrete yapılması beklenen yüksek zam, artan enflasyonla baş edememenin itirafı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, hükümetin asgari ücrete yapılması beklenen yüksek zam oranına ilişkin olarak "Yılsonunda dolar bazında bakınca hep bir yıl öncenin altında… Aslında yüksek asgari ücret artış oranı, yükselen enflasyonla baş edememenin itirafı" ifadelerini kullandı. Muratoğlu, Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 2014'ten beri açıklanmadığını ve ülkenin yarısının asgari ücretle çalıştığını yazdı. Muratoğlu Türkiye'yi asgari ücretli çalışma sayısında diğer ülkelerle kıyaslayarak yazısında şöyle dedi:

"Avrupa ülkelerinden örneklere bakarsak, Belçika'da hemen hemen kimse çalışmıyor asgari ücretle… İspanya'da çalışanların sadece yüzde 1'i, Çekya'da ise yüzde'2 si verilen bu en düşük maaşı alıyor

İnsanların yapılacak artışa sevinmelerini bekliyorlar haliyle… Venezuela'da dünyanın en yüksek asgari ücret zamları yapılıyor. Ülkenin başkanı çıkıp bununla hava atıyor. Sonuç? Halk aç, çöpten yemek topluyor. Basılan kağıdının değeri paradan daha fazla"