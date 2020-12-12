Murat Muratoğlu: Amerika burada çok yanılıyor, onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, ABD’nin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararlarını değerlendirdi. Ülke ekonomisinin ABD’nin yaptırımlarından önce zaten ‘çöktüğünü’ söyleyen Muratoğlu, “Amerika'nın geçeceği o yolları zaten biz asfaltladık. Onlar gelene kadar biz ekonomiyi çoktan çökerttik. Düşmanlarımıza fırsat vermedik!” dedi.

“Bugünlerin geleceği belli değil miydi? Sahi önceliğimiz neydi? Halkımızın karnını doyurmak mı? Kullanamayacağımız silahlara milyarlarca dolar ödeme yapmak mı?” sorularını gündeme getiren Muratoğlu, “Bu silahları kurup fişe takarsan hafiflerden ağırlara doğru gidecek yaptırımlar. Yani kabadayılığımız buraya kadar!” dedi.

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