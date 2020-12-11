ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan Ulusal Savunma Yetkilendirme tasarısını kabul etti

ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst kanadı olan Senato, içinde S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına rağmen Temsilciler Meclisi NDAA'yi 79'a 11 gibi büyük bir farkla geçirdi. Tasarı, 2021'de ABD'nin bütçesinin 740 milyar dolarını savunmaya ayıracağını öngörüyor.

Trump daha önce tasarının Konfederasyon generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin isminin değiştirilmesini öngörmesine tepki göstermişti. Trump aynı zamanda tasarıya sosyal medya devlerini platformlarında yapılan paylaşımlardan koruyan bir yasanın kaldırılmasının öngören madde eklenmesini istiyor.

Tasarı, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi sebebiyle uygulanan yaptırımların da genişletilmesini öngörüyor. Bu kapsamda projede ismi geçen teknik sertifikasyon ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanabilecek.

Türkiye'ye hangi yaptırımlar uygulanabilir?

Tasarı, Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerin alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre Kongre üyeleri, geçen haftalarda yapılan görüşmelerde Türkiye'ye S-400 alımına karşı bir hamlede bulunulmamasına karşı yaptırımları tasarıya dahil etmeye karar verdi. ABD yasaları, normal şartlarda S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele) yaptırımları uygulanmasını zorunlu kılıyordu.

CAATSA yaptırımları nedir?