Murat Muratoğlu: Ah be Hamza, sende hata, ülkede zaten gelenek, neden direkt üniversite diploması kullanmıyorsun?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’yı eleştirdi.

“Kiminin 4 diploması var, 1 işi yok… Kiminin 1 diploması yok, 4 işi var… Bir yanımız her duruma müsait… Ne kadar uyarsa o kadar sığar” diyen Muratoğlu, Yerlikaya’nın Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olması sebebiyle yapılan eleştirilerin sebebini de şöyle açıklıyor:

“Hamza'dan neden rahatsız olalım? Ortaokul mezunu bir kişinin kamu bankasında yönetim kurulu başkan yardımcısı olması tırmalıyor kulakları… Vatan sevgisi değil liyakati, bankaya ne vereceği sorgulanıyor…”

Muratoğlu son olarak, “Ah be Hamza… Sende hata… Ülkede sahte diploma zaten gelenek haline geldi… Madem sahte diploma kullanacaksın, neden direkt üniversite diploması kullanmıyorsun? Yazardı orada iktisat fakültesi… Olurdun ekonominin değişmez neferi…” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış