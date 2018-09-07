Murat Murathanoğlu'ndan İsmet Badem'e veda mesajı

Basketbol yorumcusu ve spikeri Murat Murathanoğlu, Türk baskebolunun duayen ismi İsmet Badem'in ölümünün ardından sosyal medya hesabında bir emsaj paylaştı. Muratoğlu, "O kadar çok hikayem var ki seninle ilgili, kimine gülerdin, kimine kızardın belki. Ama senin bu yaptığın geçmişte tüm yaptığın beni şok edenlerin hepsine fark atar, yine şoka soktun beni İsmet abi. Hem de ne şok. Ne diyebilirim ki?" dedi.

Murat Murathanoğlu paylaşımında, "Yunanistan'da hangi maçtı hatırlamıyorum, otel odamın kapısından çıktım ve karşımda o vardı. "Kimsin sen? Kimden torpillisin? Cumhuriyet gazetesinde sen, TRT de sen, Show TV de sen, dergilerde sen. Bak benim adım İsmet Badem. Bana Baba İsmet derler." diyerek başlayan tanışıklığımız, zaman içinde dostluğa, partnerliğe, kader birliğine döndü. O kadar çok hikayem var ki seninle ilgili, kimine gülerdin, kimine kızardın belki. Ama senin bu yaptığın geçmişte tüm yaptığın beni şok edenlerin hepsine fark atar, yine şoka soktun beni İsmet abi. Hem de ne şok. Ne diyebilirim ki? Herhalde ya basket sahasında, ya da motorsikletin üstünde son yorumunu yapmak isterdin. Başta Fanatik Basket olmak üzere, Asist ve diğer unutulmaz programlar, maçlar, yazılar, yorumlar unutulmayacaktır. Nurlar içinde ol İsmet abi. Allah İffet ablaya Burçin ve Cihangir ile tüm ailene, sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verdi.