Murat Murathanoğlu'ndan Ergin Ataman yorumu: Centilmenlik olarak değerlendirmem

THY Euroleauge'in 26. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti. Fenerbahçe TV'de maçı değerlendiren basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu, "Ergin Ataman bayağı bir ezmek istedi, o son topu kullandırtmamayı centilmenlik olarak değerlendirmem" dedi.

Vasilije Micic'in 37 sayıyla kariyer rekoru kırdığı gecede Rodrigue Beaubois 14, Sertaç Şanlı 13 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertlilerde ise Nando De Colo 24, Jan Vesely 18 sayı üretti.

Maçın ardından Fenerbahçe TV'de konuşan Murat Murathanoğlu, "Bir kere, Efes'i tebrik etmek lazım. Çok iyi odaklanmışlar. Büyük maç şeyine girmişler. Bu onlar için bir final gibiydi. Zaten Ergin Ataman oyunun sonuna kadar Micic'i oyunda tuttu. Larkin'i 2.5-3 dakika kala çıkardı. Bayağı bir ezmek istedi. O son topu kullandırtmama, onu bilmiyorum centilmenlik olarak değerlendirir misin ama ben değerlendirmem" dedi.