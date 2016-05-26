Murat Meriç: Kimse Cizre'deki savaşı şarkılarında anlatamıyor; içinde rakı geçen şarkı yapamıyor

Müzik araştırmacısı, yazarı ve DJ Murat Meriç, bir süredir gerçekleştirdiği “Şarkılarla Memleket Tarihi” konuşmalarından yola çıkarak, “100 Şarkıda Memleket Tarihi” adlı bir kitap yazdı. Müzik araştırmacısı Meriç, Türk pop müziğine bir dönem herkesin politik laf söylediğini belirterek “Bugün Demet Akalın’ın ya da Serdar Ortaç’ın politik bir şarkı söylemesini bekleyemezsin” diye konuştu. Meriç, sözlerine devam ederken “Popçular bugün dönüp memlekete bakmıyorlar, eskiden herkes çevresine bakmış, ona göre şarkı yapmış. Bugünse içinde rakı geçen bir şarkının hiçbir yerde yayımlanmayacağını biliyor insanlar ve buna göre davranıyorlar. Cizre’deki savaşı kimse şarkılarında anlatmıyor. Böyle bir şarkı yaptığında linç edileceğini biliyor insanlar” ifadelerini kullandı.

Kültür Servisi’nden Haziran Düzkan’a söyleşi veren Murat Meriç, bugün liderle ilgili şarkı yapılmamasını linç korkusundan olduğunu belirterek, “Eskiden Süleyman Demirel’e ‘keltoş’ diyen adam var. ‘Keller başbakan olamaz’ diye şarkı var” diye konuştu.

1980 öncesinde Kürtçe ve Ermenice plaklara ve şarkılara rastlandığını söyleyen Murat Meriç, yasağın sürecine ilişkin olarak “Örneğin meşhur Hayko, 1970’lerde Teoman Alpay’ın “Buruk Acı”sını Ermenice söylemiş. 1990’larda Kürtçe yeniden ortaya çıktığında “Abone” filan gibi şarkıların Kürtçeleri yayımlanmıştı. Çünkü sonuçta ticari de bir dil. 80’de yasaklandı bu diller, resmi bir yasak da yok ortada, fiili bir yasak var” ifadelerini kullandı.

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