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Murat Kekili, şehit ailesini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti

Murat Kekilli, 1999 yılında yayımladığı "Bu akşam ölürüm" albümüyle ünlenmişti

12 Şubat 2016 22:26

1999 yılında yayımladığı "Bu akşam ölürüm" albümüyle ünlenen şarkıcı Murat Kekilli, Mardin Dargeçit'te çatışma sırasında bombalı saldırıda şehit olan 4 polis memurundan Mehmet Akif Hatunoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve şehit için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etmişti.

 

"Sanatçılar dikkat etmeli"

 

Şarkıcı Kekilli, ülkelerin zor zamanlarında insanlarla buluşturulan sanatçıların duruşlarının öneminin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kaos zamanlarına sanatçının ağzından çıkacak her söz çok önemli. İnsanları ötekileştiren, başkalaştıran değil, sağduyu, birlik, beraberlik, iyilik, güzellik kavramlarının mesajını veren sanatçıların sahnelerde olması gerekiyor. Kaostan beslenen sanatçılarla topluma güzel mesajlar vermek mümkün değil. Bu manada belediyelere ve üniversitelere çok iş düşüyor, seçimlerini çok iyi yapmak zorundalar" diye konuştu.

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