'Murat Karayılan öldürülmem için talimat verdi'

AKP Şemdinli İlçe Başkanı Fikrü Algül, "PKK, son saldırı sırasında kimlik kontrolü yaparken vatandaşlara ‘Aranızda AK Partili var mı?’ diye soruyor. Murat Karayılan’ın talimatı olduğu, ‘O adamı bana getirin. Getiremezseniz vurun’ dediği bilgisini de aldım.” dedi.

Aracına iki kez park halindeyken bomba konulan, parti binası 3 kez yakılan Gül, AKP’den ayrılmazsa öldürüleceğine dair mesajlar aldığını ifade eden Algül AKP tabelasını canı pahasına asılı tuttuğunu belirtti.

“AK Partili bir Kürt olarak” partisine yönelik eleştirileri de olduğunu belirten Algül, “34 kişinin öldüğü Uludere bizi çok üzdü” dedi.