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'Murat Karayılan beceriksiz, Cemil Bayık eylemci'

Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, HPG'nin başına geçen Murat Karayılan için 'beceriksiz', KCK Eşbaşkanı olan Cemil Bayık için ise 'eylemci' ifadelerini kullandı

17 Temmuz 2013 11:13

KCK’da geçtiğimiz günlerde gidilen yapılanma değişikliğiyle, Yürütme Konseyi’nde eşbaşkanlık sistemine geçildi. KCK Eşbaşkanlığı’na Cemil Bayık ve Bese Hozat getirilirken, Yürütme Konseyi Başkanlığı’nı 9 yıl sürdüren Murat Karayılan, örgütün silahlı kanadı olan HPG’nin başına geçti.

Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, PKK’daki görev değişikliğini yorumladı. Gazeteport’ta yer alan habere göre Pamukoğlu, görev değişikliğiyle ilgili olarak, ‘’Karayılan beceriksiz, Cemil Bayık ise bütün eylemlerin planlayıcısıdır’’ dedi.

Pamukoğlu, Kandil’de yapılan 9. Genel Kurul’da yaşanan görev değişimiyle ilgili şunları söyledi:

 

Zayıf, hayalperest ve beceriksiz

 

‘’Murat Karayılan isimli PKK’lı, eylem alanlarında zayıf, hayalperest ve beceriksizdir. Planlama ve pratiği zayıftır. 1994’de Hakkâri doğusu-Şırnak alanında sorumluluk taşımış, üst üste yedikleri darbeler sonucu beceriksizliğinden 6 ay içinde bu görevden alınıp, Şam’a çekilmiş ve Avrupa’ya gönderilmiştir. Yıllar sonra tekrar Kuzey Irak’a getirilmiştir.”

 

Bayık 28 karakol bastırdı

 

“Cemil Bayık ise Karayılan’la asla kıyas edilemez. 35 yıldır örgütle ve fiilen sahadadır. 90’lı yılların başında Hakkari ve Şırnak’ta 340 kilometrelik Zagros, Hakurk, Basyan, Avaşin, Bercela, Metinan, Zap, Haftanin, Sinat kamplarını yönetmiş, eylemlerini planlayıp uygulamıştır. 1991-1992 yıllarında Hakkari’de baskın yaptırdığı karakol sayısı 28’dir.’’

 

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