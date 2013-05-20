Murat Karayılan adıyla atılan tweetler, gülümsetti

Twitter'da sahte hesapla yazan ve büyük ilgi gören Ali Ağaoğlu ve Ünal Başgan gibi hesaplara bir yenisi daha eklendi. Murat Karayılan... Karayılan adıyla yazan ve kimin yazdığı bilinmeyen hesapta yazılanlar okuyanları kırıp geçiriyor.

11 Nisan 2013 tarihinde tweet atmaya başlayan ve kısa sürede 3.368 takipçisi olan Karayılan, barış sürecinde yaşananları ve başta Hasan Cemal olmak üzere Kandil'e çıkan gazetecileri esprili bir dille ti'ye alıyor.

İşte Karayılan adıyla atılan o tweetler:

- Kurt sorunu bekleyebilir. Su Ozal'in olumunu bi cozun de TC medyasinda hergun Ahmet Ozal'in yanaklarina maruz kalmayalim artik.

- bugun koltuguma cocuk oturtulmayacaktir.iyi ki bi surec baslattik TC oldunuz hemen basima.Ataturk heykeli de yaptiralim Kandil'e oldu olacak

- Tatari hanim 24 saatten kitap cikarabilecekse Hasan Cemal 6 cilt Kandil Ansiklopedisi yazar.

- Gözümüz yok tabi de, süreç başladı başlayalı gazeteci, muhabir doyurmaktan anamız ağladı. Hayır dağ koşulları malum...yoksa afiyet olsun...

- Gazeteci arkadaşlar, nokya ince uçlu şarz aleti kalmış burda. ben güvenliğe bıraktırıyorum ordan alsın kim unuttuysa.

- tam usta cagirip tuvaletleri iceri aldiracaktik surec gelisti...bosaltacagimiz kampa da masraf yapmayalim...

- İlerde filmimiz çekilirse Önderliği banko Halil Ergün oynar. Bahoz da Kıvanç Tatlıtuğ olur :D

- Sırrı Bey, şu rotasyon işini bir daha görüşebilir miyiz? Dağlarda börtü böcek görmekten usandım. Biraz da biz deniz görelim... @sakiksirri

- 2020 Olimpiyatlarinin Kandil'de yapilmasi icin basvuracagiz... TC Istanbul'da daha 1 Mayis'in kutlanmasini saglayamiyor... @asliaydintasbas

- 8 Mayıs ve sonrası için aşağı yukarı 1200 kişilik rezervasyon yaptıracağız. Amed'den Güney Kürdistan'a. Fiyat alabilir miyiz? @Pamukkale

- Vedat Bey bi ugrayin, bulgur pilavimizi yiyin, cayimizi icin. cetin dag ambiyansi 5 yildiz almasa da gormeye deger. @vedatmilor

- Hasan (Cemal) Lost diye bi dizi bırakmış, izliyoz. Bizim Bahozu artık Jack Shepherd diye çağırıyoruz. Bozuluyor ama renk vermiyor.

- 1 haftadir gelen giden yok, kafamizi dinledik iyi oldu...zaten bi cumartesi pazarimiz var o da telasla geciyor...

- Başkan, gençler yarın yola çıkıyor. Burada yok, Uykusuz dergisiyle, 2 paket uzun Samsun yollasana.

@bdpdemirtas

- Hevaller Kuzey'den gelenler bi şişe biber gazı getirsin...bi yemeyen burda biz kaldık merak ettim kokusu nasıl bişey.

- Hevaller, varan caldirsin.

- Cekilme muhim bir surec.Herkes yanindakine sahip ciksin mola yerinde felan heval unutmayin. Her is zor da insanla ugrasmak cok zor gercekten

- O uluorta telsiz konuşmaları yüzünden Bahoz'a çok çarşı cezası kitlediğim doğrudur.

- Mehmet Metiner mesaj atmış, "vatandaşlık tanımını 'TEDAŞ'a abonelik bağıyla bağlı olan herkes Türktür' yaptırtsak olur mu?" demiş :(

- Kandil'e yeni gelen arkadaşlara iş verdik, biri Façe'sine hemen "Qandil'de Pazartesi sendromu:/" yazmış.

- Takip edeni takip ederim.

- Hasan (C) enteresan bir kişi. Herkes emekli olunca tahta boyar, bizimki dağda tepede gerila karşılıyor

- @ebabahan sağlıklı bir yaşam için ortalama bir gerilanın en az 2 bin adım atmasına gayret ediyoruz.

- Türkiye ile fazla samimiyet koordinasyon getirdi. Qandil'deki levazım bölüğünde bugün grev var. Paralel devleti bizimkiler yanlış anladı.

- Hasan Bey Milor'a cagriyi bizzat ben yapmistim lutfen ama kiriliyorum... @HSNCML

- Bu Hasan Cemal ne zaman gidecek?? Gitmeyecekse bir görev verelim buna, boş boş gezip motivasyonunu düşürüyor milletin.