Murat Karayalçın’dan AKP'li vekile teşekkür

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, Birleşmiş Milletler’in en önemli projelerinden biri olan "Kadın Dostu Kentler"in savunucusu TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Alev Dedegil’i arayarak kutladı.



Karayalçın, başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmek istediği en önemli projelerden birinin bu olduğunu belirterek, "Sizi yürekten destekliyorum. Bu konuda kaleme aldığım kitabı da gönderiyorum. Elbirliği ile çalışarak kentlerin çehresini değiştirebiliriz" dedi.



Karayalçın ile daha önce tanışmadığını anlatan Dedegil, bu tavrından çok etkilendiğini söyledi. Dedegil’in sürekli gündeme tuttuğu Kadın Dostu Kentler projesi, parklardaki banklardan, belediye otobüslerine kadar kentlerin kadınlara göre düzenlenmesini içeriyor.

