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Politika

Murat Karayalçın SHP'den ayrıldı

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Karayalçın, bugün SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı

24 Kasım 2008 02:00

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Karayalçın, bugün SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayalçın, ''Bugün itibariyle SHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılıyorum'' dedi. Karayalçın, CHP'ye ne zaman geçeceğine yönelik soru üzerine, sürecin başladığını ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisini canlı yayında tartışmaya davet etmesinin hatırlatılması üzerine, Karayalçın, ''Ben 2004'te bu tartışmanın olmasını istemiştim ama Sayın Gökçek tercih etmemişti. Herhalde bir bildiği vardır. Bunu değerlendirmek lazım'' karşılığını verdi. 

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