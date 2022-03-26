Murat Karayalçın'dan T24'e Aydın Engin için taziye ziyareti

T24 Haber Merkezi



Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, yazarımız Aydın Engin'in vefatı nedeniyle taziye için T24'ü ziyaret etti.



1989-1993 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve Erdal İnönü’nün ardından, daha sonra CHP ile birleşecek SHP'nin Genel Başkanlığı'na seçilen Murat Karayalçın'ı, T24 Haber Merkezi'nde Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, T24 yazarı Murat Sabuncu ve T24 Genel Koordinatör Sertuğ Çiçek karşıladı.

Karayalçın, Aydın Engin'in kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi; eşi Oya Baydar, oğlu Ekim Engin, T24 çalışanları, okurları ve sevenlerine başsağlığı diledi.





Karayalçın ile birlikte T24'ü ziyaret eden, geçen yıl yayın hayatına atılan haber-yorum mecrası muhalif.com.tr'nin Yayın Kurulu Başkanı Ümran Göçen, Yönetim Kurulu Başkanı Merve Öztopaloğlu Küçükel ve bir dönem SHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu üyesi İlhan Göğüş de, Aydın Engin'in ailesine ve T24'e başsağlığı dilediler.