Murat Karayalçın: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olmalı, Yavaş ve İmamoğlu'nun zorlayacağını sanmıyorum

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili olarak konuşurken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini söyledi. Karayalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "zorlayacağını sanmadığını" belirtti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Murat Karayalçın, "Bizim partimizin adayının kim olacağını bana göre partililer belirlemelidir. Bir ön seçim yapmalıyız. Tabii genel başkanımız aday değilse... Bence aday olmalı. Genel Başkanımız aday olacaksa, ön seçim söz konusu değildir, genel başkanımız adaydır. Biz de onun için bütün gücümüz ile çalışmak durumundayız. Ama eğer ayrı gireceksek, yani ittifak bir ortak cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaksa, CHP Genel Başkanı'nın adaylığının dışında, kimin aday olacağını CHP'liler karara bağlamalı. Bütün CHP'liler. Yani tüm üyeler, delegeler de değil. Tüm üyelerin katılacağı bir ön seçim ile partimizin adayı belirlenmeli" düşüncesini dile getirdi.

Karayalçın'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

(Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik kişisel bir çalışmanız veya partiden size bu yönde bir talep var mı?) Ne benim kişisel bir çalışmam var ne de partiden böyle bir talep söz konusu. Doğal olan, teamüle uygun olan bizim Genel Başkanımızın aday olmasıdır. Bize düşen de Genel Başkanımızın seçilmesi için tüm gücümüzle çalışmak olmalıdır. O nedenle benim böyle bir adaylık çalışmam söz konusu değil. Olmadı, olamaz. Bu kulislerde ya da sohbetlerde ifade edilen şeyler. Ama benim çok açık olarak tavrım budur. Genel Başkan aday olmalıdır, Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır. Hepimize düşen de onun seçimi için çalışmak olmalıdır.

"İmamoğlu ve Yavaş'ın çok zorlayacağını sanmıyorum"

Ben yine de seçim sürecinde daha farklı gelişmelerin şekilleneceğini düşünürüm. Hep öyle olmuştur zaten. Bu arkadaşlarımızın kendi kararları tabii. Ekrem Bey'in Mansur Bey'in kendi kararları yani. Sayın Genel Başkan tercihini söyledi. Bir olumsuzluk şeklinde ifade etmedi. Arkadaşlarımızın başarılı olduğunu bir dönem daha hizmet vermelerini tercih edeceğini dile getirdi. Yalnızca Ekrem Bey'i ve Mansur Bey'i değil bütün büyükşehir belediye başkanlarımız için böyle düşündüğünü söyledi. Buna rağmen arkadaşlarımız tabii kararlarını kendileri verecekler. Eğer biz seçime tek başımıza CHP olarak katılacaksak 2018'de olduğu gibi ve genel başkanımız aday olmayacaksa, o zaman bu arkadaşlarımız adaylıklarını koyabilirler. Ön seçime katılabilirler. Tabii kendi takdirleri yani Genel Başkan'ın bir dönem daha devam etmeleri yönünde görüşüne rağmen ön seçimde bir yarışa girmeyi düşünebilirler. Ama sanmıyorum. Yani bu gelişmelerin ışığında arkadaşlarımızın çok zorlayacaklarını sanmıyorum.

"Canan Hanım'ın Türkiye'de de yurtdışında da görünürlüğü çok yüksek"

(Şu an sizin bir dönem görev yaptığını CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğunuzda oturan Canan Kaftancıoğlu ile ilgili değerlendirmeniz nedir?) Çok değerli bir arkadaşım Canan Hanım. Görünürlüğü de çok yüksek. Yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'de, hatta yurtdışında da Canan Hanım'ın etkinlikleri ile ilgili haberlere yazılara rastlıyorum ve memnuniyet duyuyorum. Hem partinin görünürlüğünü artırdı hem il başkanı olarak çok popülerleşti. Ben bundan memnuniyet duyuyorum.

"CHP'nin projesi dedirtecek işler yapmalılar"

Gerçekten çok büyük bir içtenlikle, çok dürüst bir biçimde, çok saydam bir biçimde, arkadaşlarımız kenti yönetiyorlar, belediyeyi yönetiyorlar. Bunun çabası içindeler. 3 yıl kaldı ve bu dönemde daha ileri düzeyde hizmet üretilmesi söz konusu. Yani falancanın projesi, CHP'nin projesi, ya da filanca belediye başkanımızın projesi dedirtecek projeler."