Murat Karayalçın CHP İstanbul teşkilatıyla vedalaştı

Kadıköy’deki Bostancı Gösteri Merkezi’nde 26-27 Aralık’ta yapılacak CHP İstanbul 35. Olağan İl Kongresi’nde aday olmayacağı öğrenilen Murat Karayalçın, ilçe yöneticileriyle vedalaştı.

Kendisi için düzenlenen kokteylin ardından teşkilat mensuplarına hitap eden Karayalçın, şunları söyledi:

"Bu toplantı hem bir tanışma hem bir veda toplantısı. Sizler için tanışma, benim için hem tanışma hem veda toplantısı. Yarın benim İstanbul İl Başkanlığı’na başlamamın birinci yılı. Bir yıl içinde hep birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Bazı ilkleri hep birlikte gerçekleştirdik. Sivil toplum örgütleriyle bir araya gelme bağlamında İstanbul’a karşı işlendiğini düşündüğümüz suçların saptanması, karşı çıkılması bağlamında 14 belediyemizin çalışmaları çerçevesinde çalışmamız, kaynaşmamız oldu.

Başta kadınlarımız olmak üzere İstanbul’da partimize 300 bin oy kazandırdık. Eksikliklerimize rağmen partimize 4 ayda 300 bin oy kazandırabildiysek, halkımız için İstanbul’un da yönetimini kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bu bizim hedefimiz olmalı. İstanbul’a halk yönetimi yakışır. 14 belediyemize yeni belediyeler eklemek, İstanbul’u kazanmak için, partimizi iktidara taşıyabilmek için, Genel Başkanımızı Başbakanyapabilmek için önümüzdeki 2-3 yıl boyunca bu çalışmayı yapmak zorundayız. Benbunun yapılabilirliğinin yüksek olduğunu görüyorum.

Bir yıl boyunca hep birlikte yapmış olduğumuz çalışmaları çok zevkli, değerli birer anı olarak taşıyacağım. İnşallah İstanbul’a daha sık geleceğim. İstanbul’da daha sık birlikte olacağız. En azından İstanbul benim için eskiye göre çok daha değerli bir yer oldu."