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Yaşam

Murat Kalkavan evinde ölü bulundu

63 yaşındaki işadamı Murat Kalkavan, sabah tek başına yaşadığı evde başına tabancayla ateş edilmiş halde kanlar içinde bulundu

18 Eylül 2012 16:50

İşadamı Murat Kalkavan, İstanbul’un Bebek semtindeki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kalkavan’ın, yanında “Bulduğunuzda yaşıyorsam, hastaneye götürmeyin'' yazılı bir not bulundu.
 
63 yaşındaki işadamı Murat Kalkavan, Bebek semtinde yalnız yaşadığı evde kadın hizmetçisi tarafından ölü olarak bulundu.

Hizmetçi, başından silahla vurulmuş bir halde bulduğu Murat Kalkavan'ın ölümünü polise ve yakınlarına haber verdi.

Olay Yeri İnceleme ekibi, Murat Kalkavan’ın üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Kalkavan’ın intihar ettiği bildirildi.

Olayın dün akşam meydana geldiğini belirleyen ekipler, tabancanın bir kez ateşlendiğini tespit etti.


İntihar notu


Kalkavan’ın yanında ''Bulduğunuzda yaşıyorsam, hastaneye götürmeyin'' yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.


'Edirnekapı'ya taşınacağım'


Öte yandan, ölüm haberinin ardından eve gelen Murat Kalkavan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kalkavan'ın kuzeni Tekin Can, çeşitli sıkıntıları olduğunu belirttiği Murat Kalkavan'ın dün akşam kendisine ''Edirnekapı'ya taşınacağım'' dediğini söyledi.

Kalkavan'ın cenazesi Olay Yeri İnceleme Ekibi'nin çalışmalarının ardından, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İki çocuk babası Murat Kalkavan'ın, uzun yıllar önce eşinden boşandığını öğrenildi.


İhsan Kalkavan: Babalarımız amca çocuğuydu


hurriyet.com.tr'nin görüştüğü işadamı İhsan Kalkavan, haberi yeni aldıklarını söyleyerek "Murat'ın babası ile benim babam amca çocuklarıydı. Türkiye'nin en büyük armatörlerinden biriydi." dedi.

Olayın duyulmasının ardından Murat Kalkavan’ın yakınlarından bazıları eve gelerek polisten bilgi aldı. Çevredekiler, iki çocuk babası Murat Kalkavan’ın uzun yıllar önce eşinden boşandığını ve yalnız yaşadığını söyledi.

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