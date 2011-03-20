Murat Han: Mutluluk benim için bir dezavantaj

T24 - Oynadığı ilk sinema filmi ''Mutluluk'' ile Altın Portakal'da ''En İyi Oyuncu Ödülü''nün sahibi olan başarılı oyuncu Murat Han, "Mutluluk'un çok iyi film olması bir dezavantaj. Çünkü şimdi hep gelen senaryolarda oralarda bir şey arıyorum. Ve gerçekten zorlanıyorum" dedi.



22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışına katılmak üzere Ankara'ya gelen Murat Han, soruları yanıtladı. Han, üniversitede tiyatro daha sonra Amerika'da sinema eğitimi aldığını söyledi.

Türkiye'ye döndüğünde ise Zülfü Livaneli'nin ''Mutluluk'' romanından aynı adla sinemaya uyarlanan filmde töreye karşı gelen ''Cemal'' karakteriyle ''Antalya Altın Portakal Film Festivali''nde ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü''nü aldığını hatırlatan Han, ''Mutluluk zaten Türkiye'deki ilk filmimdi. Ondan sonra sinema benim için bir vazgeçilmez oldu'' diye konuştu.

Böyle olmasına rağmen çok fazla sinema filminde oynamak yerine iyi sinema filmlerinde oynamak istediğini belirten genç oyuncu, ''O yüzden, 'Mutluluk' gibi bir filmle başlamak belki çıtayı biraz yüksekte tuttu. Benim için Mutluluk'un çok iyi film olması belki bir dezavantaj olabilir. Çünkü şimdi hep gelen senaryolarda oralarda bir şey arıyorum. Ve gerçekten zorlanıyorum bu anlamda'' diye konuştu.

Şimdiye kadar sadece Abdullah Oğuz'un yönettiği ''Mutluluk'' ve Erden Kıral'ın yönetmenliğini yaptığı ''Vicdan'' filmleriyle sinema seyircisinin karşısına çıktığını aktaran Murat Han, iki senedir de saydığı sebeplerden dolayı film yapamadığının altını çizdi.



İyi bir filmin sırrı

İyi bir film çekebilmek için öncelikle iyi bir senaryonun olması gerektiğini belirten Han, oyuncunun karar verme sürecini ilk etkileyen şeyin senaryo olduğunu vurguladı. Senaryoyu okuyup heyecanlandıktan sonraki aşamada filmi kimin çekeceğinin önemli olduğunu ifade eden Murat Han, ''Çünkü senaryoda yazılan dünya güzel ama onu çekecek olan yönetmen senaryoyu tam olarak yerine yerleştiriyor. O yüzden kimin çektiği önemli'' şeklinde konuştu.

İyi bir filmin yapılabilmesi için kadronun da iyi olması gerektiğini dile getiren sanatçı Han, bu üç öge bir araya geldiği takdirde tekrar sinema yapmak istediğini söyledi.

Türkiye'ye dönmesinin arkasında sadece kariyer sebebi yatmadığını ifade eden genç sanatçı şunları anlattı:

''Ailevi nedenlerden dolayı burada olmam gerekiyordu bir süre. O süre içerisinde zaten ''Mutluluk'' diye bir film oldu. Sonra da kalmam gereken durumlar çıktı ortaya ve televizyon dizilerinde yer alıyorum. Haftada 90 dakikalık iş çıkarıyoruz. Çok yoruluyoruz. Çok kaliteli işler çıkmıyor. Bütün diziler için konuşuyorum. Çünkü haftada 90 dakika film çekmek mümkün olmadığı için biraz fast-food çekilen işler ne kadar kaliteli olabilir bunu görüyoruz yani ama bir anlamda Türkiye'de oyuncu olarak hayatını sürdürebilmek maalesef televizyon dışında çok fazla para kazanmak da mümkün değil. Yani sadece sinema filmiyle para kazansam mesela 3 yıldır sinema filmi yapmıyorum. Neden? İyi bir film olmadığı için. Sinemada seçici olabilmek ve hayal ettiğim şeyleri yapabilmek için kesinlikle televizyonun da olması gerekli. Ama Amerika'da olduğu gibi olursa diziler 45 dakika, sit-comlar 25 dakika, senaryolar çok önceden yazılmış, güzel şartlarda çalışılsa çok daha o zaman zaten ayrım yapmayacağım, hepsinin farklı bir yeri olur ama tabi ki şu anda çok hoş bir durum değil 90 dakika diziyi bir haftada çekmek. Aynı zamanda televizyonla daha fazla daha büyük bir seyirci kitlesine ulaşıyoruz bu da bir gerçek. Sinemada anlatacaklarımı en azından daha fazla insanlara ulaştırmak için yine televizyona ihtiyacımız var. Gönül isterdi ki televizyonda daha güzel mesajlar verebilelim, daha güzel şeyler olsun ama şu şartlarda o hayal çok uzak. İnşallah belki biraz daha düzelir bir şeyler.''







Ablasının albümüne destek

Murat Han'ın matematik öğretmeni olan ablası Hülya Han, yeni albümünü çıkarttı. İçindeki müzik sevgisini açığa çıkarmak istediğini ve bu nedenle kendi bestelerinden 10 parçayı değerlendirerek bir albüm yaptıklarını anlatan Hülya Han, albümündeki şarkıların hafif müzik tarzında olduğunu söyledi.

Albüm öncesi kısa bir süre şan dersi aldığını ifade eden Hülya Han, şarkılarını dinleyenlerden güzel tepkiler aldığını bildirdi. Albüm hazırlama sürecinde en önemli desteği kardeşi Murat Han'dan aldığını belirten Hülya Han, ''Onun desteği, arkamda durması benim için çok önemli ve mutluluk verici'' dedi.