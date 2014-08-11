T24 LogoT24 Logo
Politika

Murat Göğebakan'ın twitter hesabından Erdoğan mesajı

31 Temmuz 2014 tarihinde hayatını kaybeden Murat Göğebakan'ın resmi twitter hesabından, Recep Tayyip Erdoğan için yapılan paylaşım dikkat çekti

11 Ağustos 2014 01:33

Lösemi teşhisiyle tedavi gören ve bir süre önce yaşamını yitiren ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

31 Temmuz'da aramızdan ayrılan sevilen sanatçı Göğebakan'ın Twitter hesabından 'Rahat Uyu Göğebakan; Uzun adam kazandı' paylaşımı yapıldı. 50 bin takipçili hesaptan yapılan paylaşımın çok sayıda retweet aldığı görüldü.

Murat Göğebakan, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılmak üzere 'Uzun Adam' şarkısını bestelemişti. 

Başbakan Erdoğan, seçim çalışmalarına ara verip hasta yatağında Murat Göğebakan'ı ziyaret etmişti.

ETİKETLER

murat göğabakantwitterrecep tayyip erdoğancumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24