Murat Göğebakan'ın twitter hesabından Erdoğan mesajı

Lösemi teşhisiyle tedavi gören ve bir süre önce yaşamını yitiren ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

31 Temmuz'da aramızdan ayrılan sevilen sanatçı Göğebakan'ın Twitter hesabından 'Rahat Uyu Göğebakan; Uzun adam kazandı' paylaşımı yapıldı. 50 bin takipçili hesaptan yapılan paylaşımın çok sayıda retweet aldığı görüldü.



Murat Göğebakan, Başbakan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılmak üzere 'Uzun Adam' şarkısını bestelemişti.

Başbakan Erdoğan, seçim çalışmalarına ara verip hasta yatağında Murat Göğebakan'ı ziyaret etmişti.