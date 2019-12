Murat Göğebakan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Memorial Hastanesi Hemotoloji Servisi Doktoru Hüseyin Beköz, sanatçı Murat Göğebakan'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve akut lösemi teşhisinin konulduğu ilk günden itibaren tedavisine başlandığını söyledi.







Sanatçı Göğebakan'ın sağlık durumu ile ilgili eşi Sema Göğebakan ile doktoru Hüseyin Beköz, Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.



Dr. Beköz, sanatçının bir hafta önce başlayan halsizlik, yüksek ateş ile karnında bir sızı oluşması şikayetleriyle hastanelerine başvurduğunu söyledi.



Yapılan kan tetkiklerinde değerlerde anormallik tespit edildiğini, bunun üzerine yapılan detaylı testlerde ise akut lösemi, yani kan kanseri teşhisinin konulduğunu ifade eden Beköz, ''Sanatçının genel durumu şu an çok iyidir. İlk günden itibaren tedavisine başlanmıştır. Şu an hatta kemoterapinin ikinci gününe gelmiş bulunmaktayız. Lösemi hücreleri hızla düşmeye başlamıştır'' dedi.



Dr. Beköz, akut lösemi tedavisinde sonuçların uzun vadede alınacağını belirterek, tedavi sürecinin yaklaşık 6 ay süreceğini kaydetti.



Lösemi tanısının konulmasıyla hastalığının ortaya çıkması arasında geçen sürenin 1 ila 3 ay civarında olduğunu kaydeden Beköz, söz konusu hastalık nedeniyle Göğebakan'ın kan değerlerinin çok fazla düşmediğini ve genel durumunu çok bozmadığını vurguladı.



Akut löseminin hızlı ve aniden ortaya çıktığına dikkati çeken Beköz, Göğebakan'ın ocak ayında check up yaptırdığını ancak lösemiye dair herhangi bir belirtinin ortaya çıkmadığını vurguladı.







Ziyaretçi yasağı konuldu





''Yapılan tedavinin ardından kemik iliğinin tekrar kan üretmeye başlaması ihtimali yüzde 70'dir'' diyen Beköz, bunun büyük bir oran olduğunu, ayrıca tedavi sürecinde kemik iliği nakli gibi alternatif tedavi yöntemlerinin de bulunduğunu belirtti.



Gazetecilerin ''Sanatçıya tedavi sürecinde herhangi bir yasak getirdiniz mi?'' sorusunda Beköz, sanatçıyı görmek isteyenlerin çok olduğuna işaret ederek, ''Bu hastalık grubu bağışıklık sitemini baskılayan bir hastalıktır. O nedenle herhangi birisinden alabileceği enfeksiyon hastanın hayatını tehdit edecek bir bulgu oluşturabilir. Şu an için ziyaretçi yasağı koyduk. Ziyaretçi olarak çok fazla gelen ve gidenin olmaması Murat Bey'in sağlığı için çok önemli'' cevabını verdi.







İstediğimiz tek şey dua





Sema Göğebakan da söz konusu hastalığın belirtilerinin somut bir şekilde ortaya çıktığını ancak kendilerinin bunu tahmine edemediklerini belirterek, ''Sebepsiz morluklar ve kanamalar... Kanamalar Murat'ta bu diş eti kanamasıyla başladı. Grip olduğu için cuma günü doktora gittik testler sonucunda bu çıktı. Benim söyleyeceğim şu an morali çok yüksek ve iyileşeceğine çok inanıyor. Ben de çok inanıyorum. Bütün sevenleri de çok inanıyor. sadece herkesten dua istiyor. İstediğimiz tek şey dua'' diye konuştu.



Eşinin kolunda sürekli morluklar oluştuğunu, ''Yine mi kolunu morartıp geldin?'' dediğinde ise eşinin ''Kan kanseriyim'' cevabını verdiğini söyleyen Sema Göğebakan, ''Demek ki insanın içine doğuyormuş böyle şeyler. Ben de ona kızarak 'nasıl bunu söyleyebiliyorsun?' diyordum. Nereden biliyorsun diyorum. O da 'yok yok öyleyim, öyleyim' diyordu. Murat'ın tek istediği duadır. Bütün sevenlerinin duasını bekliyor'' şeklinde konuştu.



Göğebakan, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aradığı söyleniyor doğru mu?'' sorusuna ise, ''Evet doğru. Başbakanımız hafta sonu ziyaret de edecek. TBMM Başkanımız Sayın Köksal Toptan'la da az önce telefonda görüştük. O konuda destekleri çok büyük. Hepsine teşekkür ediyorum. Sanat camiasından da aklınıza gelebilecek herkes aradı. Bu çok güzel bir şey. Demek ki gerçekten seviliyormuş'' yanıtını verdi.