Murat Göğebakan'ın babası vefat etti

Üç ay önce kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğebakan'ın babası Hasan Göğebakan oğlunun acısına üç ay dayanabildi. Hasan Göğebakan hayatını kaybetti.

Bir süre önce kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Murat Göğebakan'ın babası Hasan Göğebakan 73 yaşında hayatını kaybetti.

Göğebakan'ın cenazesi bugün Adana'da defnedilecek. Hasan Göğebakan'ın cenazesi oğlu Murat Göğebakan'ın yanına gömülecek.

Göğebakan'ın oğlu Ferhat Göğebakan, kardeşleri ve yakınları, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Murat Göğebakan'ın kardeşi Ferhat Göğebakan, babasının yaklaşık 2 yıl önce kısmi felç geçirdiğini belirterek, ağabeyinin vefatından sonra babasının rahatsızlığının arttığını söyledi. Göğebakan, babasının durumunun geçen hafta ağırlaştığını ifade ederek, "Hastaneye gittik, yoğun bakıma aldılar. Bugün de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ağabeyim Murat Göğebakan'ın vefatı sadece babamı değil, annemi, amcalarımı, herkesi etkiledi. Amcam, ağabeyimin vefatından sonra gırtlak kanseri oldu. Çünkü o, sanatçı kimliği ile değil, sülalenin ilk göz ağrısıydı" dedi.

Hasan Göğebakan'ın cenazesinin bugün Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.