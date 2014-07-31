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Murat Göğebakan hayatını kaybetti

Başbakan Erdoğan için 'Uzun adam' şarkısını yazan Murat Göğebakan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu

31 Temmuz 2014 13:05

Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı Murat Göğebakan tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Göğebakan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saat 08: 46'da son nefesini verdi. 

Göğebakan’ın oğlu Bülent Göğebakan babasının vefatı ardından “Baba beni bırakma” dediğimde, Babam da “gönül istiyor ama lösemi istemiyor” demişti. Sürekli yanındaydım. Sağ olsun hastaneden, duşumuzu bile burada alıyorduk.” açıklamasını yaptı.

 

Cenaze namazı yarın


Murat Göğebakan’ın yarın Fatih Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

 

Başbakan evinde ziyaret etmişti

 

Başbakan Tayyip Erdoğan kendisi için 'Uzun Adam' şarkısını yazan sanatçı Göğebakan'ı evinde ziyaret etmiş, katıldığı mitinglerde Murat Göğebakan için dua istemişti.

 

Fethullah Gülen'e de beste yapmıştı

 

Murat Göğebakan daha önce sözü ve müziği kendisine ait olan "Sevdim" adlı parçayı da Fethullah Gülen'e armağan etmişti. Gerekçesini "Çünkü ben onu sevdim. Her şeyini şartsız sevdim. İnsan olarak sevdim. Yaradan'ı sevdiğim için sevdim" diyerek ifade etmişti

 

Murat Göğebakan kimdir?

 

Murat Göğebakan 9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Anne ve babası Almanya'da çalıştığından dolayı Almanya-Türkiye arasında bir çocuukluk geçirmek zorunda kalan Murat Göğebakan ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Daha sonra 1986 yılında Hacettepe Ankara Devlet konservaturarı'na giren Murat Göğebakan eğitimini tamamlamasının ardından Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Murat Göğebakan bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı. 1995 yılına kadar Adana'da yaşayan Murat Göğebakan ilk evliliğini genç yaşlarda yaptı ve bu evlilikten Bülent isminde bir çocuğu oldu.

 

 

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