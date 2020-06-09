Murat Dalkılıç'tan 'maddi durumu kötüleşti, Hande Erçel kirasına ortak oldu' haberlerine ilişkin açıklama

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaparak "Şükürler olsun ki iflas etmedim. Böyle bir durum yaşasaydım Hande elinden geleni yapardı" dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, maddi sıkıntı yaşadığını, bu yüzden sevgilisi Hande Erçel'in kiraya ortak olduğunu ve iflas ettiğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, "Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı" ifadelerini kullandı. Olayın peşini bırakmayacağını da sözlerine ekledi.