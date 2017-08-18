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Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur boşanıyor

Murat Dalkılıç, boşanma haberini Instagram'dan yaptığı bir açıklamayla duyurdu

18 Ağustos 2017 04:25

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, boşanma kararı aldı. Kararı, Murat Dalkılıç Instagram hesabından duyurdu.

Murat Dalkılıç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır büyük bir aşk yaşadığım değerli eşim Merve Boluğur'la uzun zamandır kurtarmaya çalıştığımız evliliğimizi üzülerek noktalama kararı aldık. Sevgi ve saygı çerçevesinde vermiş olduğumuz bu kararımız yüzünden yaşadığımız hassas dönemde herkesin saygıyla yaklaşmasını önemle rica ediyoruz. Ayrılma sebebi olarak gösterilen negatif söylemlerin bu olayla hiçbir alakası yoktur, ayrılık kararımız her ilişkide yaşadığımız sorunların evlilik kurumumuza zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Bana yaşattığı yüzlerce mutlu gün için minnetle teşekkür ederim."

 

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