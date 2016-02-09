Murat Dalkılıç eski ev sahibiyle mahkemelik oldu

Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile evlenirken eski oturduğu evinden sözleşme sona ermeden taşınmasından dolayı mahkemelik oldu. Ev sahibinin Dalkılıç’tan 4 aylık kira bedeli olan 20 bin doları istediği belirtildi.

Hürriyet’in haberine göre, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu Merve Boluğur ile geçen yıl evlenmişti. Merve Boluğur, evlendikten sonra Dalkılıç’ ın evinde oturmak istemedi.

Bunun sebebi olarak Boluğur’ un “Bu evde bir sıkıntı var.” demesi ve kendini huzursuz hissetmesi olduğu öne sürüldü. Murat Dalkılıç, Boluğur’ un bu isteği üzerine Beykoz Acarkent’ te oturduğu evini boşaltıp, yine aynı sitede bulunan başka bir eve taşındı.

Ancak sözleşme sonu ermeden ve kış döneminin ortasında evi boşaltmasından dolayı eski ev sahibi Murat Dalkılıç’ tan 4 aylık kira bedeli olan 20 bin doları istedi ve icra takibi başlattı. Murat Dalkılıç da, evin oturuma kullanışlı olmadığını iddia ederek icra takibine itiraz etti.