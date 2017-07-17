Murat Dalkılıç: Bunun adı şerefsizlik!

Murat Dalkılıç, eşi Merve Boluğur'un Serdar Bilgili ile ilişki yaşadığı yolundaki iddialara tepki gösterdi. Dalkılıç, "Söz konusu ailemin namusu olunca artık bu yapılan yalan haberi 'şerefsizlik' olarak nitelendiriyorum. Adice yapılan bu yalan haberle ilgili hukuksal süreç derhal başlatılacaktır" dedi.

Murat Dalkılıç'ın açıklaması şöyle:

“Günlerdir hakkımızda çıkan birçok habere ailece tepkisiz kalarak tepkimizi gösterdik. Eşim de, ben de anlayışlı olup, magazine saygı duymaya çalışıp hep pozitif olduk. Söz konusu ailemin namusu olunca artık bu yapılan yalan haberi 'şerefsizlik' olarak nitelendiriyorum. Adice yapılan bu yalan haberle ilgili hukuksal süreç derhal başlatılacaktır.

Saygılarımla."