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Murat Dalkılıç' a ahlaksız teklif

“Kasaba” adlı şarkıyla büyük bir çıkış yapan Murat Dalkılıç, katıldığı bir programda İzmir’de çalıştığı barda ba

21 Nisan 2009 03:00

“Kasaba” adlı şarkıyla büyük bir çıkış yapan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz hafta katıldığı “Cadı Kazanı” programında İzmir’de çalıştığı barda başına gelen ilginç bir anısını anlattı.

Murat Dalkılıç “Şarkı arası vermiştim. Yanıma bir garson geldi, elinde bir peçete. Herhalde şarkı istiyorlar dedim. İçini bir açtım ‘5 gece için 3 bin dolar, 10 gece 5 bin dolar veririm. Çıkışta seni alırım’ yazıyordu. Kafamı kaldırıp baktığımda 60’lı yaşlarda bir kadının bana gülümsediğini gördüm. Hemen anladım o olduğunu. Garsonla kağıdı geri gönderdim” dedi.


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