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Murat Boz'u rahatsız eden hayranı mahkemeye zorla getirilecek

Murat Boz'a tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan hayranı, yargılandığı mahkemeye zorla getirilecek

22 Şubat 2014 12:03

Şarkıcı Murat Boz'un 2011'de cep telefonundan tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yolladığı gerekçesiyle dava ettiği hayranı Serpil Ş.(42), duruşmalara katılmayınca hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Yaklaşık üç yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sunduğu dilekçesinde bir süredir cep telefonuna Serpil Ş. tarafından yollanan mesajlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Murat Boz, tehdit ve hakaret içeren çok sayıda mesajı kanıt olarak savcılığa sundu.

 

Cezalandırılmasını istedi

 

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, hem kendisinin hem de menajerliğini yapan kız arkadaşının yoğun olarak çalıştıklarını, bu mesajlar nedeniyle işlerine konsantre olamadıklarını belirten ünlü şarkıcı, Serpil Ş.'nin cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Serpil Ş. stratejik marka yöneticisi olduğunu belirterek, Boz'la yüz yüze tanışmadığını, kendisine âşık olduğunu, internetten yazıştıklarını, işiyle ilgili yol gösterecek stratejiler verdiğini, aslında onun da ilgisi olduğunu, mesajlarını kendisine olan aşkından yolladığını belirterek hakaret ya da tehdit etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Serpil Ş. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan duruşmada Boz'un avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tebligata rağmen duruşmaya katılmayan Serpil Ş.'nin zorla getirilmesine karar veren hakim, duruşmayı mayıs ayına erteledi.Murat Boz’u rahatsız eden hayranı mahkemeye zorla getirilecek

Murat Boz'un 2011'de cep telefonundan tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yolladığı gerekçesiyle dava ettiği hayranı Serpil Ş.(42), duruşmalara katılmayınca hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. Yaklaşık üç yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sunduğu dilekçesinde bir süredir cep telefonuna Serpil Ş. tarafından yollanan mesajlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirten Murat Boz, tehdit ve hakaret içeren çok sayıda mesajı kanıt olarak savcılığa sundu.

 

Cezalandırılmasını istedi

 

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, hem kendisinin hem de menajerliğini yapan kız arkadaşının yoğun olarak çalıştıklarını, bu mesajlar nedeniyle işlerine konsantre olamadıklarını belirten ünlü şarkıcı, Serpil Ş.'nin cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Serpil Ş. stratejik marka yöneticisi olduğunu belirterek, Boz'la yüz yüze tanışmadığını, kendisine âşık olduğunu, internetten yazıştıklarını, işiyle ilgili yol gösterecek stratejiler verdiğini, aslında onun da ilgisi olduğunu, mesajlarını kendisine olan aşkından yolladığını belirterek hakaret ya da tehdit etmek gibi bir kastının olmadığını söyledi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Serpil Ş. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan duruşmada Boz'un avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tebligata rağmen duruşmaya katılmayan Serpil Ş.'nin zorla getirilmesine karar veren hakim, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

 

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