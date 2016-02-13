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Murat Boz'la Aslı Enver, Sevgililer Günü'nden bir gün önce aşklarını ilan etti

İkili, en son Kardeşim Benim filminde başrol oynamıştı

13 Şubat 2016 10:25

Murat Boz ve Aslı Enver’in “Kardeşim Benim” filminde başlayan dostlukları aşka dönüştü. İkili, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden bir gün önce sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti.

“Kardeşim Benim” filminin Berlin, Amsterdam, Bursa gibi birçok şehirde yapılan özel gösterimleri için birlikte sık sık seyahat eden ve baş başa vakit geçirme fırsatı yakalayan ikilinin bu anlarda yakınlaştığı iddia edilmişti.

Aslı Enver, Birkan Sokullu’yla üç yıllık evliliğini geçtiğimiz 28 Ağustos’ta bitirmişti. “Kardeşim Benim” filminin çekimleri de geçtiğimiz yaz start almıştı.

 

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