Murat Boz'a 'sigortasız çalıştırma' davası

İki vokalisti ve bir dansçısı sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla Murat Boz aleyhine İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Murat Boz’un vokalistleri Ceren Yılmaz, Meltem Arslan ve dansçısı Mertkan Tapan mahkemenin yolunu tuttu. Ünlülerin avukatları Mahir Işıkay ve Gökhan Alpertungu aracılığıyla üç isim de Boz’dan şikayetçi oldu. Avukatlar, Çağlayan ’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İş Mahkemesi’ne başvurdu. Üç ayrı dava dilekçesinde davalı olarak sanatçı Muraz Boz’un ismi yer aldı.

Davalı Murat Boz’un kamuoyunun yakından tanıdığı bir kişi olduğunu belirten avukatlar, müvekkilleri Meltem Arslan ve Ceren Yılmaz’ın 2009, Mertkan Tapan’ın ise 2007 yılında Boz’un yanında işe başladığını belirtti.

'SGK'ya verilmesi gereken belgeler teslim edilmedi'

Müvekkillerinin belli bir ücret karşılığında Boz’un yanında çalışmaya başladıklarını belirten avukatlar, “Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken belgeler, davalı tarafından kuruma teslim edilmemiş ve sigorta primleri de yatırılmamıştır. Müvekkillerimiz işlerine son verilinceye kadar ücret karşılığı çalışmasına rağmen, işveren bunu göstermemiştir." denildi.

Madden ve manen zarar

Müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukatlar, “Davacının yasadan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmemeleri neticesinde, müvekkil davacının, gerek sağlık giderlerini şahsen karşılaması dolayısıyla ve gerekse ileride emeklilik hakkından yararlanması kapsamında tabi olacağı mevzuat açısından müvekkili madden ve manen zora sokacağından, , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayması gerekmektedir.“ denildi.

Sigortasız çalıştırıldıklarına dair tespit talebi

İş Mahkemesi’ne sunulan dilekçede iki vokalist ve dansçının sigortasız çalıştığı sürenin tespiti istendi. Fazla mesailerinde tespit edilmesini isteyen avukatların, İş Mahkemesi’nin ‘sigortasız çalıştıklarına’ ilişkin tespiti yapması halinde Boz’dan sigortasız çalıştırdığı iddia edilen işçilerin sigorta ücretlerini talep edeceği öğrenildi.