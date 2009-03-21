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Murat Boz'a Ağır eleştiri

Murat Boz’un sırt dekoltesine Şenay Akay: ‘Erkek adam sırt dekoltesi giymemeli, kötü görünüyor’ dedi

21 Mart 2009 02:00

Murat Boz’un sırt dekoltesine Kuşum Aydın’dan sonra bir eleştiri de Şenay Akay’dan geldi.Akay ‘Erkek adam sırt dekoltesi giymemeli, kötü görünüyor’ dedi.

İstanbul Mücevher Fuarı'ndaki bir tanıtıma katılan Şenay Akay, 100 bin dolar değerindeki altın taç ve kolyeyle boy gösterdi. Saklambaç'ın haberine göre; dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken seksi manken, son günlerde 'sırt dekolteli' kıyafetiyle adından söz ettiren ünlü popçu Murat Boz hakkında sert sözler sarf etti.

‘Kendini harcamasın'

Mankenlik dışında imaj danışmanlığı da yapan Şenay, şunları söyledi: 'Erkek adam sırt dekolteli kıyafetler giymemeli. Murat Boz, çok yakışıklı. Ancak kendisini harcar. Sırt dekoltesi gibi imajlar erkeklere değil yakışsa yakışsa fiziği güzel olan kadınlara yakışır. Murat kendine yazık etmesin.'

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