Murat Boz: Zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından "Akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu" diyerek faturalara gelen zamlara tepki gösterdi.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından ünlü isimler de peş peşe faturalarını paylaşıp tepki göstermeye devam ediyor.

Genco Erkal, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Cem Yılmaz, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur ve İdo Tatlıses’ten sonra bir tepki de şarkıcı Murat Boz’dan geldi.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Murat Boz, önce “Zamlar geri alsın” dedi. Sonra da yeni bir paylaşım daha yaparak “Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen bu akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara” ifadelerini kullandı.