Murat Boz yeni vücuduyla Men's Health'e poz verdi

Geçtiğimiz yaz yağlanmış göbeği ve sarkmış memeleriyle magazin gündemini bir hayli işgal eden yakışıklı şarkıcı Murat Boz, tüm kış çalıştı ve o görüntüleri unutturacak bir vücuda sahip oldu. Men's Health dergisine poz veren Boz, Biscolata erkeklerini andıran bir vücuda sahip olmanın püf noktalarını anlattı.



Habertürk gazetesi yazarı Esin Övet, Murat Boz'un inanılmaz değişimini yazdı. İşte Övet'in o yazısı:



Ağustos 2012’de Bodrum’da göbeği ve sarkık memeleriyle görüntülenen Murat Boz azmetti 10 ayda vücudunu baştan ayağa kas yaptı! Özel hoca eşliğinde spor yapan, yağı, tuzu kesen, karbonhidratı yüzde 70 azaltan Boz, et, balık ve yağsız pirinç lapasıyla beslendiğini söyledi



Murat Boz, kendini baştan yarattı



İşte karşınızda azmin zaferi! O Ses Türkiye yarışmasıyla gönüllerde taht kuran ve bugünlerde yeni albümü Vazgeçmem’le adından söz ettiren Murat Boz, kelimenin tam anlamıyla kendini baştan yarattı. Geçen yıl ağustos ayında Bodrum’da teknede yağlı göbeği ve sarkık memeleriyle görüntülenen yakışıklı şarkıcı, Men’s Health Dergisi’nin mayıs sayısı için adaleli vücuduyla objektif karşısına geçip kaslarını gözler önüne serdi.



Antrenman yetmez!



Spor hocası Ziya Yazıcı’yla çalışan Murat Boz, böyle bir vücuda sahip olmak için sadece antrenman yapmanın yeterli olmadığını söyledi. Bu kasların püf noktasının beslenme olduğunu belirten Boz, şunları söyledi: “Genel olarak protein ağırlıklı beslendim. Son aylarda et ve balık en çok tükettiğim gıdalar oldu. Yağdan, tuzdan tamamen uzak durdum. Karbonhidratı yüzde 70 azalttım. Bir de yağsız ve tuzsuz pirinç lapası yedim!”



