Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah’ın aşk yaşadığı iddia edildi

Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın aşk yaşadığı öne sürüldü. İkilinin, geçtiğimiz günlerde birlikte bir mekânda görülmesi iddiaları güçlendirdi.

Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. Başka bir söylentiye göre, Boz ve Abdullah bir müzik projesi üzerinde çalışıyor.

Habertürk'ün, Murat Boz'un yakın çevresinden aldığı bilgiye göre, ikili arasında aşk yok. İkilinin buluşmadığı ve aynı mekânda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri ortaya çıktı.

Murat Boz sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Hayatımda kimse yok" açıklamasını yaparken, Abdullah’tan henüz bir açıklama gelmedi.