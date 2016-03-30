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Murat Boz ve Aslı Enver haziranda evleniyor

Çiftin Yeniköy'de ev tuttuğu, önümüzdeki günlerde ailelerinin buluşacağı öğrenildi

30 Mart 2016 00:48

Birlikte rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminde tanışan Aslı Enver ve Murat Boz'un evleneceği duyuruldu.

Posta'nın haberine göre, 1,5 ay önce beraberliklerini duyuran çift, İstanbul Yeniköy'de bir ev tuttu ve beraber yaşamaya başladı. Evlilik kararı alan çiftin düğününün haziran ayının ilk haftasında olacağı duyuruldu.

Murat Boz ve Aslı Enver'in aileleri düğün yeri ve tarihine karar vermek için önümüzdeki günlerde bir araya gelecek. Haziran ayında evlenmeyi düşünen çift ailelerinden de onay alacak.

Aslı Enver 3 yıl evli kaldığı oyuncu Birkan Sokullu ile geçen ağustosta boşanmıştı. Murat Boz ise 8 yıl birlikte olduğu Eliz Sakuçoğlu ile 2008'de Almanya'da nikah masasına oturup 2012'de Diyarbakır-Hazo'da boşanmıştı.

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