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Murat Boz, 'O Ses Türkiye'den ayrılıyor

O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi olan Murat Boz başka bir programa transfer olurken, Boz'un yerine gelecek isim de belli oldu

14 Haziran 2014 11:35

Acın Ilıcalı yeni sezonda "O Ses Türkiye" yarışmasında yine jüride değişikliğe gidiyor.

O Ses Türkiye'nin daimi jüri üyesi Murat Boz yeni sezonda Acun Medya'nın başka bir yarışmasına transfer oluyor.

Magazin basınındaki son yorumlara göre Acun Ilıcalı yeni sezonda kendi kanalı TV8 ekranını renklendirecek olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Murat Boz'a görev verecek.

Boz'un boşalttığı koltuğa ise kimin geleceği merak konusuydu..

Güneş'in haberine göre Murat Dalkılıç'ın adı Acun ılıcalı'nın programı 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğu için geçiyor.

Yetenek Sizsiniz'e transfer olan Murat Boz'un yerine Hadise'yle O Ses'te olacağı konuşulan Dalkılıç, önceki gece Ilıcalı'nın Levent'te bulunan ofisinden çıkarken görüntülendi.

Kısa kot şortuyla objektiflere gülerek poz veren popçu, sevgilisi Merve Boluğur'un arabasını kullandığı görüldü.

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