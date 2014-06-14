Murat Boz, 'O Ses Türkiye'den ayrılıyor

Acın Ilıcalı yeni sezonda "O Ses Türkiye" yarışmasında yine jüride değişikliğe gidiyor.

O Ses Türkiye'nin daimi jüri üyesi Murat Boz yeni sezonda Acun Medya'nın başka bir yarışmasına transfer oluyor.

Magazin basınındaki son yorumlara göre Acun Ilıcalı yeni sezonda kendi kanalı TV8 ekranını renklendirecek olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Murat Boz'a görev verecek.

Boz'un boşalttığı koltuğa ise kimin geleceği merak konusuydu..

Güneş'in haberine göre Murat Dalkılıç'ın adı Acun ılıcalı'nın programı 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğu için geçiyor.

Yetenek Sizsiniz'e transfer olan Murat Boz'un yerine Hadise'yle O Ses'te olacağı konuşulan Dalkılıç, önceki gece Ilıcalı'nın Levent'te bulunan ofisinden çıkarken görüntülendi.

Kısa kot şortuyla objektiflere gülerek poz veren popçu, sevgilisi Merve Boluğur'un arabasını kullandığı görüldü.