Murat Boz konseri yarıda kesti

İstanbul'da Beşiktaş Maçka'da düzenlenen terör saldırısının yaşandığı gece, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenlerinin karşısına çıkan Murat Boz, saldırı nedeniyle konserini yarıda kesti.

Murat Boz’un annesi Nedred Boz ve babası Cafer Boz konserde izleyiciler arasında yerini alırken, çifte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit ve Aslı Enver’in annesi Dilek Enver de eşlik etti.

"İçimden şarkı söylemek gelmiyor"

Terör saldırılarının gerçekleştiği gece sahnesi olan Hülya Avşar, Murat Dalkılıç ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerde programlarını iptal etti.

Hülya Avşar, "İçimden şarkı söylemek gelmiyor. Şu anda bunun için gücüm yok. Bunları bilerek şarkı söylemek çok zor" diyerek programa çıkmadı. Diğer taraftan Murat Dalkılıç, Fatih Ürek ise sahnesini iptal etti.