Murat Boz ile Aslı Enver el ele görüntülendi

Ayrıldıklarını söyleyen Murat Boz ve Aslı Enver dün el ele görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2016 yılının ocak ayında sürpriz bir aşka yelken açan Aslı Enver ile Murat Boz, ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Murat Boz, Antalya konserinde 'Aslı ile ayrıldık' açıklaması yapmış, güzel oyuncu da geçtiğimiz günlerde 'Kavgasız gürültüsüz ayrıldık.' demişti.

'Ayrılık' itirafına rağmen sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam eden ve fotoğrafları kaldırmayan önceki gece birlikte görüntülendi.

Murat Boz ve Aslı Enver'in el ele çıktıkları alışverişe ait görüntülere D Magazin ulaştı.

Murat Boz, güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasından birkaç saat önce Bebek trafiğinde görüntülenmiş ve biten ilişkisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"O gece oraya 25-30 kişiydik. Arkadaşları tanımıyorum. Yazılanlara çizilenlere inanmak gerçekten çok zor. Bi insanla aynı ortamda bulunmak, o insanla bir şey yaşadığınız anlamına geliyorsa bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. bizim kitabımızda yok böyle bir şey. Sadece 4 kişiymişiz gibi davranıldı. Biz kavga gürültü ayrılmadık. Aslı benim çok değer verdiğim biri. Bir daha barışır mıyız, nasip kısmet."